Lotte Kopecky geeft nog eens haar mening over verloren sprintje tegen Demi Vollering in de Strade Bianche

Vorig jaar werd de Strade Bianche een intense strijd tussen Lotte Kopecky en Demi Vollering. Dit jaar wil de wereldkampioene opnieuw voor winst gaan.

De dag na haar tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad ging Lotte Kopecky de finale van Luik-Bastenaken-Luik verkennen. Daarna reisde ze door naar Italië, waar ze donderdag de finale van de Strade Bianche ging ontdekken.

De wereldkampioen trok twee keer goed door op de grindstrook van Le Tolfe. "Ideaal om de beentjes eens te testen", knipoogde ze bij HLN. "Ik vind het best een toffe strook. De finale is dit jaar helemaal anders, met die extra lus die erbij komt."

Dat de koers zwaarder wordt, is voor Kopecky niet meteen een nadeel, denkt ze zelf. Of het een voordeel zal worden, valt echter nog af te wachten. Zoals de voorbije jaren zal het wellicht een afvallingsrace worden.

Kopecky blikte ook nog even terug op haar nipte nederlaag tegen haar ploeggenote Vollering in 2023. "Vorig jaar zaten we nu eenmaal in die situatie, en ik heb nog altijd geen spijt van hoe die finale verlopen is. Het was een eerlijke strijd."