Michel Wuyts komt met opmerkelijk advies voor Remco Evenepoel

Zondag begint Remco Evenepoel aan zijn strijd tegen Primoz Roglic in Parijs-Nice. Michel Wuyts heeft een opvallend advies voor hem.

Remco Evenepoel begon al goed aan het seizoen met een solo van 50 kilometer in de Figueira Champions Classic en een ritzege en eindzege in de Ronde van de Algarve. Zijn teller staat dus al op drie overwinningen.

"Evenepoel droogde in Portugal de helft van de klimmerstop en de allerbeste tijdrijders af. In de Algarve zat meer talent dan in Ninove en Kuurne bijeen", stelt Michel Wuyts vast bij Het Laatste Nieuws.

"Hij is omringd door structuur. Onderstut door vriendschap en liefde. Evenepoel is van kindsbeen genereus, zoveel in geven als in nemen. De manier waarop hij een uiteenspattend team weer bij de hand genomen heeft, kenmerkt zijn grote persoonlijkheid."

Remco Evenepoel hoopt het zo goed mogelijk te doen in Parijs-Nice, het podium is een must. De Belgische kampioen kan zo Frank Vandenbroucke opvolgen, die in 1998 de Franse rittenkoers als laatste Belg won.

"Frank was in spreekstijl vaak Hollands, maar zou bij Visma niet gepast hebben. Remco misschien wel", aldus Wuyts. "Toch wil ik hem dat ene stukje Vandenbroucke toewensen. Haal weg, die laatste ingebouwde rem. Laat alles los. Let’s rock ‘n roll."