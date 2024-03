Patrick Lefevere draaide zijn kar 180 graden: "Alleen een idioot verandert niet van mening"

Met de Strade Bianche staat een van de mooiste koersen van het jaar op het programma. Patrick Lefevere was eerst geen fan, maar is nu helemaal bijgedraaid.

Op de grindwegen in Toscane wordt voor de tiende keer bij de vrouwen en voor de 18de keer bij de mannen de Strade Bianche gereden. De koers is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste koersen van het jaar.

Door de Strade Bianche hebben heel wat wegkoersen de omslag gemaakt naar enkele passages over gravelstroken. Onder meer in Gent-Wevelgem en Parijs-Tours hebben de afgelopen jaren de omslag gemaakt.

Nieuwe finale Strade Bianche

Patrick Lefevere is er een koele minnaar van, maar heeft de Strade Bianche de laatste jaren wel omarmd. "Alleen een idioot verandert niet van mening", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Maar hij heeft wel een puntje van kritiek.

De Strade Bianche is dit jaar 215 kilometer in plaats van 185 kilometer. Volgens Lefevere is het compleet overbodig. "Ik voorspel: beter gaat de wedstrijd echt niet worden." Hij verwacht dat er nu gewoon langer afgewacht zal worden.

De grote baas bij Soudal Quick-Step heeft dan ook een advies voor de organisator. "Een goede raad voor iedereen binnen en buiten RCS: als iets niet kapot is, probeer dan ook niet om het te maken."