Voor Belgische wielrenner van Lotto Dstny verandert Strade Bianche in nachtmerrie na ernstige valpartij

Voor een Belg van Lotto Dstny is de Strade Bianche alvast geen droom maar een nachtmerrie geworden. Arjen Livyns is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Heel veel renners hebben toch uitgekeken naar de Strade Bianche, die toch wel bijzondere wedstrijd die kleur geeft aan het voorjaar. Dat zal bij Lotto Dstny niet anders zijn, al moeten ze het al doen zonder een Andreas Kron. Tijdens de koers heeft dan één van onze landgenoten ook een opdoffer opgelopen.

Het gaat om Arjen Livyns, die aan zijn tweede seizoen bij Lotto Dstny bezig is. Zijn ploeg bevestigt de opgave van de 29-jarige Belg. "Arjen is gevallen en is naar het ziekenhuis gebracht. We zullen met een update komen als we meer nieuws hebben", klonk het iets voor 13u op X.

🇮🇹 #StradeBianche @ALivyns crashed and is taken to the hospital. We will update when we have more news. — Lotto Dstny (@lotto_dstny) March 2, 2024

Het was dus al zeker zo ernstig dat hij afgevoerd moest worden. Op beelden van Belga is ook te zien dat er sprake was van bloedsporen, zowel op zijn benen als op zijn gelaat. Duimen maar dat de opgelopen averij al bij al meevalt.