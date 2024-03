Wout van Aert over "beschamend" moment: "Ploegmaten begonnen meteen te gieren"

Wout van Aert is er dit jaar niet bij in de Strade Bianche, hij is in Spanje op hoogtestage. Zes jaar geleden stond hij voor het eerst op het podium van de Italiaanse koers.

In 2018, Van Aert reed toen nog voor Vérandas Willems-Crelan, eindigde Wout van Aert als derde. In een bijzonder zware en lastige editie pakte Tiesj Benoot zijn eerste zege bij de profs. Romain Bardet werd tweede.

Van Aert kwam als derde over de streep gestrompeld in Siena. Letterlijk, want in de steile slotkilometer moest Van Aert zelfs even van de fiets. Hij wilde opnieuw opspringen, maar belandde achter zijn zadel. De beelden gingen de wereld rond.

What a 'mare but nice remount by @WoutvanAert to get going again on the Piazza del Campo at #StradeBianche pic.twitter.com/PWf6Dh2DGh — Kingston Wheelers (@kingstonwheeler) March 3, 2018

Krampen waren de oorzaak van het merkwaardige moment, Van Aert kon niet meer recht op de pedalen staan. Bijzonder lastig op stroken van 15%. Toen hij toch op zijn pedalen probeerde te staan, schoten de krampen volledig in zijn benen.

"Ik was beschaamd. Ik had nog nooit iemand een helling te voet zien oplopen in een wegkoers", zegt Van Aert bij HLN. Hij wist dat het moment de wereld zou rondgaan, maar kreeg er geen enkele vraag over waardoor hij dacht dat het niet gefilmd was.

Van Aert stapte met een goed gevoel naar de bus. "Maar toen ik de deur van de bus opende, begonnen al mijn ploegmaten te gieren. Je wordt derde in je eerste Strade Bianche en toch word je uitgelachen."