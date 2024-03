🎥 Remco Evenepoel kleurt eerste etappe in Parijs-Nice, Visma-Lease a Bike opnieuw aan het feest

Remco Evenepoel heeft voor animo gezorgd in de eerste etappe in Parijs-Nice. Er werd uiteindelijk wel gesprint voor de zege, Olav Kooij was de snelste.

Parijs-Nice is de eerste grote test voor Remco Evenepoel in Frankrijk, met een duel tegen Primoz Roglic. De eerste rit was er al meteen een voor de klassementsmannen en sterke sprinters, met enkele heuveltjes in de finale.

Op 18 kilometer van de streep lagen 6, 4 en 2 bonificatieseconden voor het grijpen en Evenepoel had er zijn zinnen op gezet. Jorgenson pakte de volle buit, maar Evenepoel volgde meteen en trok ook door.

Niemand nam over, maar op 12 kilometer van de streep volgde al een nieuw klimmetje. Evenepoel trok door, Roglic en Bernal volgden de Belgische kampioen. Er werd echter niet doorgereden en daar profiteerde Anthony Turgis van om aan te vallen.

Kooij klopt Pedersen

De Fransman werd in de laatste twee kilometer opnieuw gegrepen en dus gingen we sprinten. Pedersen werd door Stuyven afgezet in de laatste kilometer, maar Olav Kooij zat perfect in het wiel van de Deen.

In de laatste bocht zette de Nederlander net iets sneller aan en klopte Pedersen op de streep. De Nieuw-Zeelander Pithie werd derde, Yves Lampaert eindigde als eerste Belg op plek twaalf. Kooij is ook de eerste leider in Parijs-Nice.