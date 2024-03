Geen dominantie in de Strade Bianche: Visma-Lease a Bike streng voor zijn renners

In het openingsweekend domineerde Visma-Lease a Bike nog stevig. De ploeg werd meteen weer met de voeten op de grond gezet in de Strade Bianche.

De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne werden door Visma-Lease a Bike relatief gemakkelijk naar hun hand gezet. In de Strade Bianche was dat duidelijk anders. De gele brigade deed nooit echt mee.

Sepp Kuss zat wel in het wiel van Tadej Pogacar toen hij op 80 kilometer van de streep versnelde, maar de Amerikaan kon niet volgen. Kuss zou de wedstrijd ook niet uitrijden, Laporte eindigde als eerste renner van de ploeg op plek tien.

Visma-Lease a Bike stelt teleur

"Dit is niet het resultaat waarvoor we op voorhand kwamen", zei ploegleider Grischa Niermann eerlijk. "We waren uiteindelijk simpelweg niet goed genoeg." Al was hij wel tevreden met de tiende plaats van Laporte.

"Hij nestelt zich nog net in de top tien, tussen een hoop goede klimmers. De omstandigheden maakten het zeker niet eenvoudiger, maar Strade Bianche is ieder jaar zwaar. Ook dat wisten we vooraf. Het is overduidelijk dat de beste er met de hoofdprijs vandoor is gegaan."