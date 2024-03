José De Cauwer erg onder de indruk van wat hij ziet van twee Belgen: "En de manier waarop..."

Er was in de Strade Bianche niet alleen de straffe solo van Tadej Pogacar, maar ook goede prestaties van twee jonge Belgen. José De Cauwer was onder de indruk.

Van Soudal Quick-Step of Alpecin-Deceuninck was vooraan weinig sprake in de Strade Bianche, maar wel van Lotto Dstny. Met Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt had het zelfs twee Belgen in de achtervolgende groep op Tadej Pogacar. Van Gils reed nog alleen weg uit die groep en kreeg later het gezelschap van de Let Toms Skujins. Van Gils moest de tweede plaats aan Skujins laten, maar werd wel derde. Van Eetvelt eindigde uiteindelijk op plek elf. Lotto Dstny maakt indruk José De Cauwer was onder de indruk van de twee jonge Belgen. "Ik heb er echt wel van zitten genieten. We weten dat die ploeg de jongste tijd een metamorfose onderging. Het zijn niet van de minste. Ze staan er gewoon helemaal ondertussen", zegt hij bij Sporza. "En de manier waarop... Ja, ja, daar gaat het over. Dat kan ook niet anders in dit soort koersen. Je kan niet op een goedkope manier op het podium staan." Het belooft voor wat nog komt dit voorjaar.