Remco Evenepoel onthult waar hij niet naar uitkijkt in Parijs-Nice: "Dat hoeft niet voor mij"

Remco Evenepoel begint straks aan zijn eerste Parijs-Nice uit zijn carrière. De Belgische kampioen wil zich zo voorbereiden op de Tour de France.

Remco Evenepoel won en demonstreerde zijn kunnen al in heel wat landen. Frankrijk is echter een blinde vlek op zijn palmares. Van zijn 53 profzeges boekte Evenepoel er nog geen enkele bij onze zuiderburen.

Logisch ook, want sinds Evenepoel in 2019 prof werd bij Soudal Quick-Step, reed hij maar twee koersen in Frankrijk. Zowel in 2021 als in 2023 reed hij aan het einde van het seizoen de Chrono des Nations.

Evenepoel verkent Frankrijk

Al weet Evenepoel wel wat hij mag verwachten. "Er is hier wat meer straatmeubilair en het asfalt is ook anders", zegt Evenepoel bij Sporza. "In Frankrijk is er ook meer media-aandacht. Er zal meer druk op de ketel staan. Ik verwacht ook nerveuzere finales."

"Die nervositeit hoeft voor mij niet per se, maar het is wel belangrijk voor mij om in Frankrijk te koersen. Nu te beginnen met Parijs-Nice en dan nog de Dauphiné in de aanloop naar de Tour. Dit is daarin een goede start."