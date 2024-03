Remco Evenepoel tevreden na eerste rit Parijs-Nice, maar geeft ook wel foutje toe

Remco Evenepoel heeft zich meteen laten opmerken in de eerste rit in Parijs-Nice. De Belgische kampioen sprokkelde wat bonificatieseconden onderweg.

In de finale van de eerste rit probeerde Remco Evenepoel al meteen het klassement op zijn kop te zetten door aan te vallen. De Belgische kampioen probeerde wel, maar kreeg uiteindelijk geen steun van de rest.

Evenepoel maakt foutje?

"Over het algemeen heb ik een heel positief gevoel. We hebben een paar seconden gepakt. We hadden niet genoeg hulp van anderen om door te gaan", zei Evenepoel achteraf bij HLN. Hij pakte bij een tussensprint vier seconden.

Het was vooraf het plan van Evenepoel om daar te versnellen, als was Jorgenson net iets sneller. "Jorgenson ging net vroeger aan en ik kwam net aan zijn wiel bij de streep. Mijn eigen fout dat ik niet op tijd vertrek."

Toch kon Evenepoel tevreden terugblikken op zijn eerste dag in Parijs-Nice, waar hij zonder kleerscheuren is doorgekomen. "Dit is een goed begin van de week", besloot de Belgische kampioen nog.