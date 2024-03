Soudal Quick-Step komt met medische update over gevallen Alaphilippe en Magnier

Voor Soudal Quick-Step is het opnieuw wonden likken na de Strade Bianche. Onder meer Julian Alaphilippe en Paul Magnier gingen tegen de grond.

Net als tijdens het openingsweekend zat het Soudal Quick-Step niet mee in de Strade Bianche. Op zo'n 90 kilometer van de streep gingen Julian Alaphilippe en Paul Magnier tegen de grond, ze gaven allebei op.

Zaterdagavond kwam de ploeg nog met een update over de schade bij de twee renners. Alaphilippe houdt aan zijn val enkel wat schaafwonden over. De tweevoudige wereldkampioen mag maandag starten in Tirreno-Adriatico.

Magnier, het amper 19-jarige supertalent dat al twee keer kon winnen dit seizoen, werd naar het ziekenhuis afgevoerd voor verder onderzoek. Al valt de schade ook bij hem mee en zijn er geen breuken vastgesteld.

Slecht resultaat Soudal Quick-Step

De Strade Bianche is zo opnieuw een koers om snel te vergeten voor de ploeg van Patrick Lefevere. Kasper Asgreen kwam als eerste van de ploeg binnen op plek 40, op bijna 12 minuten van winnaar Tadej Pogacar.