Wordt eerste clash tussen Evenepoel en Roglic verstoord? Organisatie Parijs-Nice waarschuwt

Remco Evenepoel krijgt straks een eerste kans in Parijs-Nice om te scoren. Dat kan al meteen voor de zege zijn, al dreigen er opnieuw protesten.

Met 1671 hoogtemeters en de beklimming van de Côte d'Herbeville (2.6 km aan 5%) zal het voor de sprinters moeilijk worden om te overleven in de eerste rit. Al wordt het ook opletten voor waaiers, waarschuwt koersdirecteur Yannick Talabardon.

"De wind zal misschien niet hard blazen vandaag. Maar er zijn wel 4 of 5 stroken waar het op de kant getrokken kan worden." Op 18 kilometer van de streep liggen er op stuk van 700 meter aan 8,1% gemiddeld nog 6 bonificatieseconden.

"De laatste 500 meter van de etappe loopt ook 4 à 5 procent op. Als het een sprint wordt, zal het niet met een grote groep zijn." Zien we meteen een eerste sprintduel tussen Evenepoel en Roglic voor de gele trui?

Boerenprotesten?

Al is het maar de vraag of het peloton vlot in aankomstplaats Les Mureaux zal geraken. De organisatie vreest voor boerenblokkades en acties van klimaatactivisten. Tijdens de algemene briefing zaterdagavond werd ervoor gewaarschuwd, meldt HLN.

In de Ster van Bessèges werd de eerste rit eind januari geannuleerd door boerenprotesten, in de Ruta del Sol konden de renners slechts een tijdrit van 5 kilometer afleggen in plaats van vijf ritten. Afwachten of Parijs-Nice wel vlot kan verlopen.