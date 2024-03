Patrick Lefevere blijft bij zijn standpunt over dronkenschap tijdens 'Vive le Vélo'

Patrick Lefevere had zo'n drie jaar geleden een opmerkelijke passage in 'Vive le Vélo'. Velen beweerden dat Lefevere dronken was, maar zelf heeft hij dat altijd ontkend.

Lefevere blijft volhouden dat hij tijdens 'Vive le Vélo' last had van een hypo, een gevolg van een te lage bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten. Iemand met een hypo lijkt dan dronken, maar is het dus eigenlijk niet.

Telefoon uitgezet

"Ze lachen ermee, maar dat kan me niet schelen", zegt Lefevere bij HUMO. Hij geeft wel toe dat hij die dag wijn had gedronken, maar ook weinig had gegeten. Tijdens de uitzending van 'Vive le Vélo' werd Lefevere ook gevraagd om zijn telefoon uit te schakelen.

"Een grote fout: zo kon het alarm niet afgaan als mijn bloedsuikerspiegel een duik nam. Ik voelde tijdens de uitzending dat er iets met mij gebeurde: mijn woorden kwamen er traag uit", legt Lefevere nog verder uit.

Een gespecialiseerde professor in diabetes uit Leuven, heeft de theorie van Lefevere over zijn hypo ook bevestigd. "Iemand met een hypo lijkt dronken, terwijl dat niet zo is. Ik ben die vrouw heel dankbaar. Eigenlijk heb ik baanbrekend werk gedaan voor diabeten."