🎥 Jasper Philipsen knalt naar eerste zege in Tirreno-Adriatico, Tim Merlier maakt grote fout

De kop is eraf voor Jasper Philipsen in 2024. Hij won de eerste rit in lijn in Tirreno-Adriatico voor Tim Merlier.

Na de openingstijdrit van maandag was het in de tweede rit aan de sprinters in Tirreno-Adriatico. Met Tim Merlier en Jasper Philipsen stonden de twee snelste Belgen van het peloton aan de start, zij mochten uitmaken wie nu de snelste was. Merlier dook als eerste de laatste bocht in, die op 300 meter van de streep lag. De ex-Belgische kampioen begon meteen met sprinten, maar Philipsen zat klaar in zijn wiel. Merlier leverde zo de perfecte lead-out af. Philipsen klopt Merlier Toen Merlier doorhad dat Philipsen gewoon in zijn wiel zat te wachten en erover kwam, stopte hij met trappen. Philipsen pakte meteen enkele lengtes op zijn ex-ploegmaat Merlier en pakte zo zijn eerste zege van het jaar. Merlier moest zich nog eens opnieuw in gang trekken om toch tweede te halen, dat lukte nog net. Biniam Girmay werd derde, maar werd later gediskwalificeerd. Amaury Capiot eindigde als derde Belg in de top vijf. Juan Ayuso blijft leider. 🚴​🇮🇹 ​| De sprint draait uit op een duel der Belgen, maar Tim Merlier komt veel te vroeg op kop. Jasper Philipsen zegt dankjewel voor de lead-out en wint met fietslengtes voorsprong. #TirrenoAdriatico



🚴​🇮🇹 ​| De sprint draait uit op een duel der Belgen, maar Tim Merlier komt veel te vroeg op kop. Jasper Philipsen zegt dankjewel voor de lead-out en wint met fietslengtes voorsprong. #TirrenoAdriatico