Jonas Vingegaard onthult zijn veelzeggende eerste reactie op nieuwe tijdrithelm

Jonas Vingegaard heeft maandag voor de eerste keer met zijn nieuwe helm gereden in Tirreno-Adriatico. De Deense Tourwinnaar moest er aan wennen, maar gelooft er ook sterk in.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard kreeg de primeur in Tirreno-Adriatico met de nieuwe tijdrithelm van Visma-Lease a Bike. Die ziet er bijzonder futuristisch en groot uit en veel geluk leverde het Vingegaard ook niet op.

De Deen werd pas negende, op 22 seconden van ritwinnaar Juan Ayuso. Al was de tijdrit niet echt op maat van Vingegaard, met slechts 10 kilometer en helemaal vlak. Een groot verschil met de tijdrit in de derde week van de Tour vorig jaar.

Tijdrithelm Visma-Lease a Bike

Maar nog even over de nieuwe helm dan. "Toen ik hem voor het eerst zag in december moest ik ook lachen, maar het lachen verging me snel", zegt de Deen bij HLN. Hij is dan ook bijzonder tevreden over de nieuwe helm.

"Hij is zo goed, zo snel. Natuurlijk ziet het er wat anders uit, maar ik ben er blij mee. De snelheid is beter, de aerodynamica is beter, de visibiliteit is beter... Volgens mij wordt dit de toekomst", zegt Vingegaard nog.