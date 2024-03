Remco Evenepoel haalt uit naar ex-ploegmaat na ploegentijdrit: "Dat was echt smerig"

Soudal Quick-Step leek op weg naar een zege in de ploegentijdrit in Parijs-Nice, maar moest tevreden zijn met plek vier. Remco Evenepoel kwam nadien met uitleg.

Bij het eerste tussenpunt had Soudal Quick-Step maar liefst 17 seconden voorsprong op UAE Team Emirates, maar aan de streep stonden Evenepoel en co plots 22 seconden in het krijt. Remco Evenepoel had er een duidelijke verklaring voor.

"Het is simpel: de regen is gevallen en de wind draaide", zei de wereldkampioen tijdrijden bij onder meer Sporza. Vooral omdat er in de laatste kilometers enkele technische bochten zaten, waardoor het telkens zo'n vier of vijf seconden verloor.

"Het zat ons niet mee vandaag", zegt Evenepoel. Vooral omdat Soudal Quick-Step iedereen overklaste in het eerste gedeelte. Daarom houdt Evenepoel wel nog een goed gevoel over aan de tijdrit.

Evenepoel was nog niet klaar, want hij haalde ook nog uit naar ex-ploegmaat Tim Declercq (nu Lidl-Trek, nvdr.). "Een bedankje aan hem. Dat was echt smerig. Tim mag dan wel een ex-ploegmaat geweest zijn, maar zoiets doe je niet. Of hij het met opzet deed? Ik hoop van niet, maar het kan wel."