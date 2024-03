Tim Declercq zet Remco Evenepoel op zijn plaats na verwijt over "smerige zet" in ploegentijdrit

Remco Evenepoel haalde na de ploegentijdrit uit naar zijn ex-ploegmaat Tim Declercq. Die is helemaal niet gediend met de uitspraken van de Belgische kampioen.

Soudal Quick-Step verloor in de ploegentijdrit plots heel veel tijd. De regen was een van de oorzaken, maar Remco Evenepoel wees ook naar zijn ex-ploegmaat Tim Declercq, die sinds dit jaar bij Lidl-Trek rijdt.

Volgens Evenepoel zou Declercq de renners van Soudal Quick-Step in een technische bocht gehinderd hebben door niet aan de kant te gaan. "Een bedankje aan hem. Dat was echt smerig", reageerde Evenepoel bijzonder cynisch.

Reactie Declercq

Declercq zelf is duidelijk niet opgezet met de uitspraken van Evenepoel. "Remco’s uitspraken ontgoochelen me. En maken me zelfs een beetje boos", reageerde Declercq bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Declercq reed hij op dat moment op het meest bochtige stuk van het parcours en waren er hem al vijf motoren voorbij gereden. "Vijfhonderd meter voordien had ik zelf ook al eens omgekeken. Maar zij komen in groep ook zoveel sneller aan." Evenepoel zou al zijn excuses hebben aangeboden.