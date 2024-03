UCI grijpt in na commotie over helm Visma-Lease a Bike: gevolgen voor Evenepoel én Roglic

"De voortdurende zoektocht naar betere prestaties en de steeds toenemende aandacht voor details zorgt ervoor dat professionele teams en fabrikanten van apparatuur hun apparatuur steeds vaker en met steeds radicalere ontwerpen ontwikkelen", klinkt het.

De UCI heeft een onderzoek gevoerd naar de 'sok' die bij de tijdrithelm van Specialized wordt gebruikt. Daarbij onderzocht de UCI of de 'sok' overeenkomt met het gebruik van “niet-essentiële” onderdelen die niet uitsluitend voor kleding- of veiligheidsdoeleinden zijn bedoeld.

"Als gevolg hiervan is de in de TT5-helm geïntegreerde hoofdsok vanaf 2 april 2024 niet langer toegestaan voor gebruik op evenementen op de UCI Internationale kalender", is de UCI duidelijk in hun statement.

Dat wil zeggen dat Soudal Quick-Step en BORA-hansgrohe hun tijdrithelm zullen moeten aanpassen. En dus heeft dat gevolgen voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic, die de sok dus niet meer zullen mogen gebruiken.

De UCI onderzocht ook de helmen van onder meer Visma-Lease a Bike, Bahrain-Victorious en UNO-X. Die overtreden geen regels, maar toch uit de UCI zijn bezorgdheden over de veiligheid.

"Het baart ons zorgen dat de nieuwe trend in het tijdrithelmdesign meer focust op performance dan de primaire functies van de helm, namelijk het verzekeren van de veiligheid van de drager bij een valpartij."

