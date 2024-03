Van Avermaet stelt zich vragen bij uitspraak van Kopecky na winst in Strade Bianche

Lotte Kopecky won zaterdag voor de tweede keer de Strade Bianche, ondanks dat ze zich geen 100% voelde. Toch stelt Greg Van Avermaet zich vragen of het nog wel beter kan.

Lotte Kopecky is al goed aan het seizoen begonnen met een ritzege en eindzege in de UAE Tour, een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in de Strade Bianche. Al was ze dus niet helemaal top.

Vorm Kopecky

Die topvorm wil Kopecky pas hebben in april, wanneer Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik op haar programma staan. Al twijfelt Greg Van Avermaet toch aan de uitspraken van Kopecky over haar vorm.

"Hoeveel beter kan ze nog worden?", vraagt hij zich af bij de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Zoiets is moeilijk in te schatten. Ik zou in haar plaats vooral hopen om even goed te blijven. Dat moet voldoende zijn."

Michel Wuyts raadt Kopecky nu vooral wat rust aan. "Ze moet het lef hebben om haar fiets eens een dag of twee te laten staan. Ik zou Kopecky ook suggereren om bijvoorbeeld eens niet mee te doen voor de winst in Nokere Koerse."