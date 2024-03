Visma-Lease a Bike onthult waarom Wout van Aert veel voordeel zal halen uit zijn nieuwe tijdrithelm

Wout van Aert heeft de nieuwe helm van Visma-Lease a Bike nog niet kunnen testen in koers. Toch is de ploeg ervan overtuigd dat Van Aert er sneller door zal zijn.

De nieuwe tijdrithelmen van Visma-Lease a Bike zorgden voor veel controverse. Toch zijn ze bij de Nederlandse ploeg ervan overtuigd dat het hun renners voordeel zal opleveren. Daarbij is vooral gekeken naar Vingegaard en Van Aert.

"Zij zullen heel veel voordeel halen uit deze helm in vergelijking met onze oudere modellen", zegt Paul Martens, hoofdverantwoordelijke voor al het materiaal van de wielerploeg bij Sporza.

Door de smalle schouders van Vingegaard heeft de breedte van de helm bij hem een grotere invloed dan bijvoorbeeld de bredere Edoardo Affini. Maar ook bij Wout van Aert, die breder is dan Vingegaard, moet het een voordeel opleveren.

Giro en Olympische Spelen

"Wout is iemand die door zijn lengte de schouders goed kan 'inklappen' en een voordeel zal halen uit die snellere set up", stelt Martens. Van Aert kan zijn nieuwe helm voor het eerst testen in de Giro, waar twee tijdritten zijn.

Als die twee tijdritten goed meevallen, dan kan Van Aert met veel vertrouwen afzakken naar de Olympische Spelen. Daar wil hij in de tijdrit een gooi doen naar een medaille, drie jaar geleden in Tokio werd hij zesde.