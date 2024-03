Zal Remco Evenepoel te zijn sterk voor Soudal Quick-Step? "Het is geen geschenk"

Soudal Quick-Step wil kopman Remco Evenepoel een zo goed mogelijk resultaat bezorgen in de ploegentijdrit in Parijs-Nice. Al zal dat wellicht ook in de handen van Evenepoel zelf liggen.

Een ploegentijdrit is voor bijna alle ploegen een uitdaging. Vooral omdat het jaarlijks maar één of twee keer voorkomt en er veel fout kan lopen. Ook de volgorde van de renners is belangrijk, om niet te snel en niet te traag te rijden. Met wereldkampioen Remco Evenepoel beschikt Soudal Quick-Step over een uitstekende kopman in het tijdrijden, al zal het voor zijn ploegmaats niet gemakkelijk worden. Vooral niet voor wie achter Evenepoel zal moeten rijden. Evenepoel te sterk? "Ik benijd de renner niet die straks als tweede achter Remco Evenepoel moet zitten. Een renner vóór je die razend hard rijdt én super aero zit, dat is geen geschenk", zegt zijn ex-ploegmaat Stijn Steels bij Het Nieuwsblad. Wellicht zal Ilan Van Wilder, qua bouw bijna een kopie van Evenepoel, achter hem plaatsnemen. Al zal hij dan wellicht korte beurten doen, denkt Steels. "Ze zullen Van Wilder toch als back-up achter de hand willen houden voor het klassement."