Adrie van der Poel openhartig over relatie met zijn zoon Mathieu: "Dat mis ik toch wel"

Mathieu van der Poel bereidt zich nog altijd voor op het nieuwe wielerseizoen. Zijn vader Adrie mist het contact met zijn zoon soms wel.

Volgende zaterdag in Milaan-Sanremo rijdt Mathieu van der Poel zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De wereldkampioen bereidt zich ondertussen nog altijd voor in Spanje, waar hij goed kan trainen in de zon.

Vader Adrie van der Poel hoort zijn zoon niet veel. "Ik sta eigenlijk best wel ver af van Mathieu. Ik hoor zijn programma ook pas als jullie het allemaal horen. Bellen doe ik met Mathieu sowieso niet", zegt hij bij Cycloo Wielercafé.

Er worden wel sms-jes gestuurd over hoe het gaat, maar veel moet er daar niet bij voorgesteld worden. "Als ik iets vraag krijg ik ook vaak hele korte antwoorden terug. ‘Ja’, ‘Nee’ of een duimpje omhoog", zegt Adrie.

Milaan-Sanremo tot Luik-Bastenaken-Luik

"Wij hebben niet veel nodig, maar als hij zoals nu zeven weken in Spanje verblijft mis ik het toch wel dat hij zomaar eventjes langskomt om de bidons bij te vullen", zegt de ex-wereldkampioen veldrijden nog.

Al begrijpt Adrie wel dat zijn zoon vooral in Spanje is om zijn job uit te oefenen. "Hij moet zorgen dat hij straks van Sanremo tot en met Luik in vorm is. Dat bereikt hij niet als ik constant op zijn lip zit."