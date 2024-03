Heuglijk nieuws bij de familie van Yves Lampaert: "En nu baalt hij enorm"

Saghine Lampaert, de zus van Yves Lampaert, is mama geworden van een flinke dochter. De familie is zo een viergeslacht rijker geworden.

De kleine Lisanne was uitgerekend om op 26 februari geboren te worden, maar uiteindelijk was dat pas 2 maart. Omdat de bevalling op zich liet wachten werd alles in gang gezet, maar dat duurde langer dan gedacht. “Het werd een pittige bevalling”, vertelt Saghine aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Na 30 uur arbeid en 2 uur persen was ze daar dan eindelijk: onze lieve dochter. Wij wisten dat het een meisje ging zijn, maar voor de rest van de familie was het een verrassing.”

Nonkel Yves zit in Frankrijk voor Parijs-Nice

De kleine Lisanne, mama Saghine (30), oma Carine (64) en meme Jeanette (91) zorgen voor een viergeslacht. Zeker voor Jeanette is dit heuglijk nieuws. “Ze is zo content dat ze dit nog mag meemaken. Zelf vind ik dat ook best bijzonder en leuk, meme is fysiek nog goed en woont zelfs nog thuis.”

Eén iemand was er alvast nog niet bij. “Mijn broer Yves zit momenteel in Frankrijk voor de wedstrijd Parijs-Nice. Hij baalt er enorm van dat hij nét nu in het buitenland zit, want op mijn due date was hij wél nog thuis. Maar trots is hij zeker, hij heeft al veel gebeld en berichtjes gestuurd, hij kan echt niet wachten om op bezoek te komen.”