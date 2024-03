Lotto - Dstny komt met bocht van 180 graden en neemt drastisch besluit over Arnaud De Lie

Er waren twijfels over Arnaud De Lie na zijn mindere prestaties begin dit jaar in Spanje, maar in de Omloop Het Nieuwsblad zette hij met een knappe prestatie de puntjes op de i. En toen liep het in Le Samyn opnieuw grondig mis.

Na zijn valpartij in Le Samyn voelde Arnaud De Lie zich duidelijk nog niet kiplekker de voorbije dagen. Daardoor sprintte hij ook niet mee in de eerste etappes in de koers naar de zon, Parijs-Nice. En de komende dagen zal dat ook niet meer gebeuren.

Zijn team Lotto - Dstny heeft namelijk beslist om De Lie uit koers te halen. "Met de zwaardere etappes die er zitten aan te komen en met oog op het klassieke voorjaar is deze beslissing genomen", laten ze bij zijn ploeg weten op X.

After consultation with the team’s management and performance department, it was decided that @Arnaud_De_Lie will not take the start anymore in the fourth stage of Paris-Nice. (Read more below the photo) pic.twitter.com/9QBKQXMQhR — Lotto Dstny (@lotto_dstny) March 6, 2024

After crashing in Le Samyn last Tuesday, Arnaud isn’t feeling 100% yet and with the spring classics in mind it’s not favourable to let him continue during the next hard stages. He will be returning home, to prepare and set a new focus on next races in the near future. — Lotto Dstny (@lotto_dstny) March 6, 2024

Arnaud De Lie zal dus niet in actie komen tijdens rit vier in Parijs-Nice. "Hij gaat terug naar huis en zal nieuwe doelen uitkiezen op korte termijn", aldus nog Lotto - Dstny. Het team had de voorbije dagen nog geen zorgen geuit.

Meer zelfs: Nice halen leek belangrijk, met oog op de klassiekers als Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nu lijkt het geweer toch een beetje van schouder veranderd zijn.