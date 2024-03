Remco Evenepoel moet inbinden na kritiek aan Tim Declercq en komt met statement op sociale media

Even was het hommeles tussen Remco Evenepoel en zijn ex-ploegmaat Tim Declercq. Die zou Evenepoel in een bocht van de ploegentijdrit in Parijs-Nice hebben gehinderd, waardoor Soudal - QuickStep nog wat extra tijd verspeelde.

Remco Evenepoel opperde dat het met opzet zou kunnen zijn wat Declercq zou hebben gedaan, waarop die ook uit zijn krammen schoot en weerwerk gaf aan de pers. "Ik zou het nooit met opzet doen", klonk het bij Declercq. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Remco Evenepoel (@remco.ev) Dat Evenepoel het opperde? Dat schoot ook bij 'Il Tractor' in het verkeerde keelgat. Zeker aangezien ze jarenlang samen reden voor hetzelfde team. Maar achteraf koelde alles snel en zonder al te veel blazen, want Evenepoel bood zijn excuses aan. "Dan is het voor mij ook meteen goed", aldus nog Declercq. Evenepoel bond helemaal in en gaf ook op de sociale media aan dat hij Tim Declercq nooit wilde schofferen of van iets wilde betichten. "Ik wilde hem de schuld niet geven. Het was gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden." De kous lijkt daarmee ook meteen af te zijn.