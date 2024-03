🎥 Live beelden: Grootste spelbreker voor Evenepoel in Parijs-Nice zou wel eens de sneeuw kunnen zijn

Parijs-Nice eindigt met een bijzonder zwaar weekend. Als alles tenminste kan doorgaan zoals het origineel gepland was.

Parijs-Nice eindigt dit weekend met een straffe ontknoping, al is het op dit moment zeer twijfelachtig of alles wel kan doorgaan zoals het in de roadbook staat.

Op de Auron, een klim met een hoogte van 1.614 meter, is er veel sneeuw gevallen, waardoor die momenteel niet berijdbaar is. Er werd voor zaterdag nog nieuwe sneeuw verwacht, maar het is niet zeker of die er zal komen.

Ook de cols in de buurt van de Auron liggen er momenteel niet overdreven goed bij, waardoor het best wel eens zou kunnen dat het parcours een stevige wijziging ondergaat en dat zou toch een ferme spelbreker voor Remco Evenepoel zijn.

Ondergesneeuwd landschap in Parijs-Nice

“We wachten nog even om een beslissing te nemen”, zegt Parijs-Nice-directeur François Lemarchand in Gazet van Antwerpen. “Er is wel doorlopend overleg met alle autoriteiten. Zodra we meer zekerheid hebben, beslissen we.”

De webcam op de Auron laat ondertussen berijdbare straten zien, maar errond ligt alles ondergesneeuwd. Die beelden kan je via deze link bekijken. Al is die beklimming niet het probleem.

“Klimmen is niet echt het probleem, maar wel de afdaling van La Colmiane die we eerder die dag aandoen”, stelt koersdirecteur Thierry Gouvenou. “Dit zijn beslissingen die je niet in een handomdraai neemt. Het moet voor de renners veilig zijn.”

Ook op de andere cols zijn er problemen, maar dan door de overvloedige regen van de voorbije dagen. Daardoor is er veel aarde op de wegen terechtgekomen. Het parcours dat door het weer moet aangepast worden, het is de voorbije jaren echter geregeld prijs geweest.