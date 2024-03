Ex-wereldkampioene veldrijden Alvarado moet opnieuw een tegenslag slikken

Ex-wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado kwam dit seizoen opnieuw helemaal boven water. Al kampt ze wel al een tijdje met een blessure.

Na haar wereldtitel veldrijden in 2020 was het de voorbije jaren moeilijk voor Alvarado om nog echt de strijd aan te gaan met de wereldtop. Zeker na de opkomst van jongeren Van Empel, Pieterse en Van Anrooij.

Dit jaar lukte dat wel opnieuw, met zes overwinningen en in totaal 20 podiumplaatsen op 25 wedstrijden. Alvarado pakte ook de eindzege in de Superprestige en de Wereldbeker, dat laatste klassement won ze voor het eerst.

Rust voor Alvarado

Na het WK in Tabor zette Alvarado al een punt achter seizoen, een maand later is ze nog altijd niet helemaal hersteld. Haar ploeg Fenix-Deceuninck heeft nu wat meer uitleg gegeven.

"Sinds de opeenvolging van zware wedstrijden in de kerstperiode kampt Ceylin met een stressreactie ter hoogte van het heiligbeen door overbelasting. Daardoor moet ze het een tijdje rustig aan doen."

"Ze moet de fiets de komende drie weken aan de kant laten en zich beperken tot aquatraining en stabilisatieoefeningen", klinkt het nog. Haar voorbereiding op het wegseizoen loopt dus wat vertraging op.