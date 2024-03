Lefevere komt terug op transfers van Roglic en Uijtdebroeks: "Ik weet het bedrag"

Eind vorig jaar zorgden Primoz Roglic en Cian Uijtdebroeks voor miserie tussen Jumbo Visma en BORA-hansgrohe. Uiteindelijk raakte alles opgelost en verkasten de twee renners van ploeg.

Primoz Roglic wilde absolute kopman zijn en koos daarvoor om een contract voor twee jaar dat hij nog had bij Jumbo Visma af te kopen en voor BORA-hansgrohe te gaan rijden.

Uiteindelijk maakte ook een renner de omgekeerde beweging. Cian Uijtdebroeks maakte, met nog een jaar contract te gaan bij BORA-hansgrohe, de overstap naar Jumbo Visma, al had die transfer meer voeten in de aarde.

“Dat was echt een raar verhaal”, zegt Lefevere in Stamcafé Koers. “Primoz betaalde geld om te vertrekken bij Jumbo Visma. Ik weet het bedrag. En een beetje later wil Cian vertrekken bij BORA-hansgrohe, maar zou hij een bepaalde overeenkomst hebben en niet weg mogen. Plots mag het dan toch. Is het dan een kwestie van geld geweest? Dat is het altijd.”

Geen fusie voor Evenepoel

Omdat het fusieverhaal tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma uiteindelijk niet doorging zet Patrick Lefevere vol in op scoren met Remco Evenepoel in de grote rondes. Dit jaar komt hij voor het eerst aan de start in de Tour de France.

Op de persoon van Evenepoel is er veel kritiek, iets wat Lefevere niet echt begrijpt. “Hij zou eerst te veel grootspraak verkondigen. Maar jonge jongens denken gewoon heel anders. Thuis en op school is hen geleerd om niet te praten en dan krijg je als renner ineens een microfoon onder je neus.”