Lotte Kopecky neemt risico voor de Olympische Spelen: bondscoach komt met meer uitleg

Lotte Kopecky laat de Nations Cup baanwielrennen in Hongkong varen. Daarmee wordt Nokere Koerse aan haar programma toegevoegd.

Volgende week zou Lotte Kopecky normaal gezien afzakken naar Hongkong voor de Nations Cup baanwielrennen. Daar wilde Kopecky nog wat extra kwalificatiepunten pakken om haar plaats op de Olympische Spelen helemaal veilig te stellen.

Op die Olympische Spelen wil Kopecky namelijk een gooi doen naar een medaille in het omnium. In 2021 moest ze na een valpartij opgeven, de wereldkampioene op de weg wil in Parijs wel meedoen tot het einde.

Nokere Koerse

De wedstrijd in Hongkong zou nu echter niet meer nodig zijn. "Een goede berekening leerde ons dat ze nu al bijna niet meer kan ingehaald worden", zegt bondscoach Kenny De Ketele bij Sporza.



"Rekening houdend met haar zware programma op de weg en de lange reis naar Hongkong hebben we daarom beslist om Lotte niet te laten deelnemen." Daardoor kan Kopecky op 13 maart dan toch deelnemen aan Nokere Koerse, die ze vorig jaar won.