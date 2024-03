🎥 Skjelmose pakt eindelijk zijn zege in Parijs-Nice, Evenepoel en co moeten tijd toegeven

De zesde rit in Parijs-Nice is een spektakelstuk geworden. De Deen Mattias Skjelmose pakte de zege, Remco Evenepoel moest een minuut toegeven op drie koplopers.

Met onderweg vier beklimmingen van tweede categorie en één beklimming van derde categorie was het toch een bijzonder lastige rit in Parijs-Nice. Op zo'n 20 kilometer lag nog de beklimming van La Colle-sur-Loup en de tussensprint in Tourrettes-sur-Loup met bonificatieseconden.

INEOS Grenadiers had op zo'n 50 kilometer van de streep al de knuppel in het hoenderhok gegooid, waardoor het een lastige finale werd. Op La Colle-sur-Loup probeerde Roglic weg te rijden, Evenepoel dichtte de kloof.

Net voor de top versnelde Jorgenson dan, hij pakte zo'n 10 seconden. Even later kreeg hij ook gezelschap van McNulty en Skjelmose. Evenepoel had hen bij de tussensprint in het vizier, maar kon de kloof niet dichten.

🚴​🇫🇷​ | Met deze aanval gooide Matteo Jorgenson de koers open in de zesde etappe. Even later sloten ook Brandon McNulty en Mattias Skelmose aan. De finale is in volle gang! #ParisNice



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/8CYZNKl4El — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 8, 2024

De laatste 20 kilometer waren bergaf en daar maakten de drie koplopers het verschil, zijn reden een minuut weg van Evenepoel en co. De Deen sprintte McNulty en Jorgenson uit het wiel en pakte de zege.

Evenepoel won nog het sprintje in het peloton met sprekend gemak, maar moest toch 52 seconden toegeven op de drie. De Amerikaan Brandon McNulty neemt opnieuw de leiderstrui over. Evenepoel moet al een minuut goedmaken op hem.

