Jan Bakelants pakt uit met onwaarschijnlijk verhaal: "Onze ploeg was betrokken bij wapensmokkel"

In Wielerclub Wattage pakken ze elke week uit met een straf verhaal, dat al dan niet waar is. Jan Bakelants kwam met een bijzonder verhaal op de proppen.

"Sinds deze week zijn de feiten verjaard en kan ik er mee naar buiten komen." Criminele feiten dan, vroeg Ruben Van Gucht zich af? "Het was op het randje", antwoordde Bakelants. De feiten spelen zich af in 2012, in de Ronde van Californië.

Bakelants reed toen bij Radioshack en de renners moesten plots zelf hun fietsen inpakken van de mecaniciens. Als ze klaar waren, moesten de renners dan een slotje afhalen en een papier ondertekenen bij de mecaniciens.

's Avonds ging in de bar, daags voor het vertrek, ging Bakelants verhaal halen bij de mecaniciens. Want waarom moesten de renners plots zelf hun fietsen inpakken? Het antwoord was bijzonder onthutsend.

Oorlogswapens in koerszakken

"Ze hadden daar het jaar ervoor veel last mee gehad, met een renner van een niet-Europees land, ik ga de naam niet noemen. Toen ze terugkwamen en in de service course in Brakel de fietszakken aan het uitladen waren, zat er plots een oorlogswapen in."

"Ze hadden daar ongelofelijk veel geluk mee gehad dat ze daarmee door de douane zijn geraakt. In Amerika zijn wapens natuurlijk makkelijk te kopen en ze hadden er niet beter op gevonden om daar zwaar gerief te kopen en in hun fietszakken te steken, buiten het zicht van de mecaniciens."

"Onze ploeg was dus eigenlijk betrokken bij wapensmokkel", zei Bakelants. Tom Boonen geloofde het meteen. "Ik weet dat dat nog gebeurd is. Zelf heb ik niets gedaan, maar ik weet wel dat er in Amerika veel in de koerszakken wordt gestoken, zoals van die mini-guns."