Vingegaard demonstreert in Tirreno-Adriatico, maar wordt nadien in verlegenheid gebracht: "Sorry"

Jonas Vingegaard heeft Tirreno-Adriatico nu al helemaal naar zijn hand gezet. De Deense Tourwinnaar reed de concurrentie op een hoopje in de vijfde rit.

De vijfde rit in Tirreno-Adriatico leek er een voor de punchers te zijn. Met de beklimming van de San Giacomo (11,9 km aan 6,2%), met de top op 25 kilometer van de streep, werd een sprint met een uitgedunde groep verwacht.

Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard hadden echter andere plannen. Op de niet zo zware beklimming versnelde de Deen op 30 kilometer van de streep. De rest van de klassementsrenners probeerde zelfs niet om te volgen.

Vingegaard reed als maar verder weg, Cian Uijtdebroeks kon zich gedeisd houden in de achtervolgende groep. Hij had het gezelschap van Del Toro, Ayuso, O'Connor, Hindley en Arensman.

🚴🇮🇹 | Dit was dus het plan van VIsma-LAB. Aanval Jonas Vingegaard en niemand lijkt te kunnen volgen! #TirrenoAdriatico



De Deense Tourwinnaar won bijna met een minuut voorsprong en slaat zo een dubbelslag. In het klassement heeft hij nu bijna een minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. "Om eerlijk te zijn, hadden we altijd al het plan om het in deze rit te proberen", zei de Deen.

Tijdens de rit werd Vingegaard niet in verlegenheid gebracht, maar tijdens het flashinterview wel. De Deen was namelijk vergeten dat het vandaag Internationale Vrouwendag is.

"Om eerlijk te zijn, wist ik niet dat dat vandaag was. Sorry daarvoor, maar het spreekt voor zich dat ik veel aan mijn vrouw te danken heb. Ik ben heel blij met wat ze allemaal voor me doet, dat voelt speciaal."