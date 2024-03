Wat is er aan de hand met Primoz Roglic? Zijn trainer komt met meer uitleg

Primoz Roglic rijdt met Parijs-Nice zijn eerste koers voor BORA-hansgrohe. De Sloveen haalt echter nog geen topniveau.

Na acht jaar verliet Primoz Roglic deze winter Jumbo-Visma. Daar was hij geen absolute kopman meer door de grote doorbraak van Jonas Vingegaard. En de Sloveen wil zelf nog eens zijn kans gaan in de Tour.

Bij BORA-hansgrohe krijgt Roglic wel volledig zijn kans. In Parijs-Nice rijdt hij voor het eerst voor de Duitse ploeg. Maar in tegenstelling tot de vorige jaren is Roglic op dit moment nog niet zo dominant.

Wat is er aan de hand met de Sloveen, of hoe zit het met zijn vorm? "Goed, niet top", zegt zijn trainer Marc Lamberts bij HLN. Roglic haalt volgens Lamberts dezelfde waarden als de vorige jaren in het begin van het seizoen.

Tour de France

Voor Roglic is het ook zijn eerste koers van het seizoen. En het is natuurlijk ook nog altijd aanpassen. "Alles is nieuw voor hem. Ploegmaats, staf, materiaal, voeding op en naast de fiets… dat maak je je niet eigen met een simpele vingerknip."

Bij BORA-hansgrohe geloven ze echter dat het goedkomt met de Sloveen. Vooral de Tour is dit jaar belangrijk. "Eenvoudig wordt het niet, tegen Vingegaard, Pogacar en Evenepoel. Dat beseffen we. Maar we gaan er wel vol voor."