In topvorm en zegekoning in 2024, maar toch stelt Vingegaard Belgische wielerfans teleur

Jonas Vingegaard is goed op weg om voor het eerst Tirreno-Adriatico te winnen. De Deense Tourwinnaar is in vorm, maar zal niet afzakken naar België voor de klassiekers.

In O Gran Camiño demonstreerde Jonas Vingegaard al meteen zijn grote klasse door drie ritten en het eindklassement te winnen. De Deen trekt die vorm gewoon door in Tirreno-Adriatico met al twee ritzeges.

Straks wint Vingegaard ook voor het eerst Tirreno-Adriatico, waardoor zijn teller al op zeven zeges in 2024 komt. Nooit eerder won de Deen zo vroeg op het seizoen zo veel. Vingegaard zal door zijn zevende zege ook zegekoning worden dit jaar.

Geen klassiekers voor Vingegaard

In tegenstelling tot zijn concurrenten in de Tour, onder meer Remco Evenepoel en Primoz Roglic, lijkt Vingegaard nu al veel beter in vorm te zijn. Dat bevestigt de Deen ook zelf eigenlijk. "Ik kan wel zeggen dat ik in betere vorm ben dan vorig jaar en het jaar daarvoor."

"Ik blijf, voorlopig althans, bij mijn programma. Geen eendagswedstrijden, wel nog de Ronde van het Baskenland en het Criterium du Dauphiné als voorbereiding op de Tour", zegt hij bij Het Nieuwsblad. In België gaan we Vingegaard dus niet zien.

De Deen lijkt niet echt fan te zijn van eendagswedstrijden. Vorig jaar reed hij enkel rittenkoersen, de Ronde van Lombardije in 2022 was zijn laatste eendagswedstrijd. Daar lijkt voorlopig dus geen verandering in te komen.