Komt het nog goed voor Milaan-Sanremo? Caleb Ewan moet alweer stevige tik verwerken

Caleb Ewan ruilde deze winter Lotto Dstny voor het Australische Jayco AlUla. In Tirreno-Adriatico moest de sprinter er zaterdag de brui aan geven door maagproblemen.

Na een jaar vol problemen eindigde het huwelijk tussen Caleb Ewan en Lotto Dstny na vijf jaar. De Australiër keerde terug naar Jayco AlUla, de ploeg die hij eind 2018 verliet toen hij naar de Lotto-ploeg trok.

In de Tour Down Under liet Ewan zich meteen zien met enkele ereplaatsen, in de Ronde van Oman won hij de eerste rit. Tirreno-Adriatico was zijn eerste Europese wedstrijd van 2024, maar die verliep niet goed.

Milaan-Sanremo

Ewan sprintte in de tweede rit naar de vijftiende plaats, maar verder kwam hij niet. Zaterdag gaf de Australiër dan op met maagproblemen. Een stevige streep door de rekening met het oog op Milaan-Sanremo.

Ewan deed het in het verleden goed in Milaan-Sanremo, zowel in 2018 als in 2021 werd hij tweede in het eerste monument van het jaar. Vorig jaar werd Ewan 16de, op iets meer dan een halve minuut van winnaar Van der Poel.

Ook de andere kopman van Jayco AlUla voor Milaan-Sanremo, Michael Matthews, kampt met maagproblemen. Hij moest woensdag opgeven in Parijs-Nice. Matthews werd in 2015 en 2020 derde in Milaan-Sanremo.