Tim Merlier moet opgeven in Tirreno, supporters maken zich zorgen en ploeg laat zich uit over de zaak

De slotrit van de Tirreno - Adriatico had een prooi kunnen worden voor Tim Merlier, maar de renner gaf - net als twee ploegmaats - op in de laatste etappe. En dus was de vraag: wat is er precies aan de hand?

Tim Merlier ging wel nog van start in de slotrit in en rond San Benedetto Del Tronto, maar de finish zou hij niet halen. In een dollemansrit gaf hij ver voor de finish al op, waardoor hij niet meesprintte voor de overwinning.

De belg was overigens niet alleen, want ook Josef Cerny en vaste sprintloods Bert van Lerberghe gaven op in de slotetappe. Dat liet het team zelf ook meteen weten via de sociale media. Toch is er klaarblijkelijk geen ernstig probleem met Merlier, al waren er meteen supporters die zich zorgen maakten.

Damn, are they all sick? Hopefully won't impact their preparation for the classics and rest of the season — Jarko (@EnViJaYo) March 10, 2024

Perschef Arno Zaman van Soudal - QuickStep suste: "Het was gewoon zijn dagje niet. Alles gaat goed met Tim." En daarmee is de kous meteen af.

De komende weken staan er nog belangrijke(re) doelen op het programma voor Tim Merlier. Te beginnen woensdag in Danilith Nokere Koerse.