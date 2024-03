Een strenge of verheugde Lefevere? CEO geeft zijn glasheldere mening te kennen over reactie van Remco Evenepoel

Patrick Lefevere heeft twee keuzes als het over Remco Evenepoel gaat: ofwel streng zijn vanwege het niet-winnen van Parijs-Nice of verheugd zijn over de algemene prestaties. Lefevere kiest voor het tweede en is al helemaal in de wolken met de instelling van Evenepoel.

In de etappe van vrijdag, waarin Jorgenson de voorgift nam die uiteindelijk beslissend was, erkende Evenepoel onmiddellijk dat het fout was om niet mee te springen. Dat staat Lefevere wel aan. "Wij kunnen hem daar wel op wijzen, maar veel belangrijker is dat hij het zichzelf realiseert", besluit de CEO van de ploeg in HLN. Daar had Evenepoel dus niet veel tijd voor nodig, wist ook Lefevere op te merken. "Dat deed hij meteen, hé. Knap. Voor de rest zijn het uiteraard vijgen na Pasen, de koers zit erop en je kan de klok niet terugdraaien." Er kan enkel vooruit gekeken worden. LEFEVERE VERWIJST NAAR EIGEN GESPREKKEN Patrick Lefevere is dus zeer te spreken over de opvatting van Remco Evenepoel en haalt er een conversatie bij die hij zelf wel eens voert in zijn privéleven. "'Pa, wie maakt er eens géén foutje?', zegt mijn oudste zoon me wel eens." Lefevere is het daar roerend mee eens. "Zolang je er maar uit leert." Dat zal Evenepoel ongetwijfeld doen na deze Parijs-Nice.