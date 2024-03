Evenepoel komt met verduidelijking over zijn liefde voor de koers en deelt ook zelf felicitaties uit

Remco Evenepoel heeft met een post op sociale media zelf zijn week in Parijs-Nice neergelegd. "Ik verlaat Parijs-Nice in stijl", verwijst hij naar zijn 'telefoongebaar', wat stilaan is uitgegroeid tot zijn eigen manier van vieren bij overwinningen.

"Dit is waarom ik van koersen hou, voluit gaan", onderstreept Evenepoel het gevoel bij zijn aanvallende koerswijze op de slotdag. Waarna hij dan nog eens al zijn verwezenlijkingen oplijst uit de Koers naar de Zon en die waren niet min.

Leaving @ParisNice in style!📞🔥🫡



This is why I love racing, going all-in🫶🏻🚀



2nd in the GC, a stage win, the KOM and points jersey🥈⚪️🔴🟢



Can't thank my team enough for the incredible work they do every day after day🐺💙



Congrats to Matteo on a strong week and the yellow👏🏻 pic.twitter.com/bnqhDBBQBb