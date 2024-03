'Lotto Dstny gooit het programma van Arnaud De Lie helemaal om'

Komt Arnaud De Lie zaterdag wel aan de start van Milaan-Sanremo? Het lijkt steeds minder zeker dat de Belg effectief naar Italië trekt.

Na een mindere start van het seizoen in Spanje stond Arnaud De Lie er in de Omloop Het Nieuwsblad, maar werd wel maar tiende. Twee dagen later kwam hij stevig ten val in Le Samyn, waar hij nog altijd last van heeft.

De Lie kwam er niet aan te pas in Parijs-Nice en kwam dan niet meer aan de start van de vierde rit. Lotto Dstny wilde De Lie zich zo optimaal laten voorbereiden op Milaan-Sanremo, die komende zaterdag op het programma staat.

Geen De Lie in Milaan-Sanremo

Maar het is nu niet meer zeker dat De Lie aan de start zal staan van het eerste monument van het jaar. Volgens La Dernière Heure zal De Lie niet afreizen naar Italië. Lotto Dstny beseft dat De Lie er weinig te zoeken heeft als hij niet 100% is.

Volgens HLN wordt er nagedacht over een alternatief programma voor De Lie. Nokere Koerse (13 maart) en de Bredene Koksijde Classic (15 maart) zouden dat kunnen zijn. De beslissing zou maandagnamiddag vallen.

Voor Milaan-Sanremo heeft Lotto Dstny namelijk nog een andere troef om uit te spelen met Maxim Van Gils. Hij deed het uitstekend in de Strade Bianche, met een knappe derde plaats.