Remco Evenepoel is lang niet de enige die fouten maakt: grote concurrent van hem moet scherpe woorden incasseren

Remco Evenepoel is heel eerlijk geweest over de fout die hij gemaakt heeft. Een concurrent van hem heeft zich daar ook aan bezondigd, zo is toch bij diens team te horen.

Na de ontknoping van Parijs-Nice heeft ploegleider Patxi Vila gereageerd in een filmpje op het X-account van BORA-hansgrohe. Dat had gehoopt om met Roglic, of eventueel met Vlasov, de Koers naar de Zon te winnen. Zo is het niet uitgedraaid.

Het was ook niet mogelijk om in de laatste etappe nog enkele zaken recht te zetten. "Primoz Roglic had uiteindelijk niet één van zijn beste dagen." Kan gebeuren, ze schrijven de Sloveense aanwinst bij BORA zeker nog niet af. "Primoz heeft doorheen de week en vooral gisteren wel een goed niveau gehaald."

Al is het wel zo dat er naast zijn behaalde niveau nog een andere ontevredenheid was over de Roglic uit de slotrit. Dat zijn wellicht de meest scherpe woorden die hij na deze week moet aanhoren. "Hij heeft wat tactische fouten gemaakt die hem veel energie gekost hebben", is Vila van mening.