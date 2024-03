Visma-Lease a Bike moet dan toch zijn wonden likken na eindzege in Parijs-Nice

Olav Kooij boekte twee ritzeges in Parijs-Nice, terwijl Matteo Jorgenson de eindzege pakte. Zelfs zonder zijn allersterkste team en kopman Jonas Vingegaard, die Tirreno-Adriatico domineerde, was de ploeg dus succesvol.

Voor de Nederlander Wilco Kelderman is Parijs-Nice echter met een sisser afgelopen. Hij ging zondag onderuit in de laatse bocht, toen hij in een groepje zat dat streed om de zesde plaats. Kelderman rolde toch als 21ste over de streep.

Hij kreeg uiteindelijk wel de tijd van het groepje waarin hij zat, waardoor Kelderman zijn achtste plaats in het algemeen klassement kon behouden. De Nederlander zou volgens HLN wel een sleutelbeenbreuk aan zijn val hebben overgehouden.

Kelderman zou normaal gezien nu naar Tenerife vertrekken, waar ook Wout van Aert en Tiesj Benoot verblijven, voor een hoogtestage van drie weken. De Amstel Gold Race (14 april) zou zijn eerstvolgende koers geweest zijn.

Unfortunately, Wilco Kelderman fractured his collarbone in a crash in the final stage of Paris-Nice.

Today he successfully underwent surgery. We wish him a good recovery 💪 pic.twitter.com/EPUOoJ098b