Doping bij Visma-Lease a Bike? Wuyts en Bakelants trekken duidelijke conclusie

Visma-Lease a Bike domineert ook het nieuwe wielerseizoen. Door het verleden van het wielrennen kunnen daar ook vragen bij gesteld worden.

Met al vijftien zeges, met de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, doet Visma-Lease a Bike het opnieuw uitstekend. Heel goed zelfs. En dat wekt misschien argwaan op.

Moeten er vragen gesteld worden bij de prestaties van de ploeg? Renners zoals Tiesj Benoot, Christophe Laporte en nu Matteo Jorgenson worden plots toprenners sinds ze bij de Nederlandse ploeg rijden.

Doping bij Visma-Lease a Bike?

Is er doping in het spel? "Het is in elk geval zo dat men dezer dagen nooit meer spreekt over medische begeleiding", zegt Michel Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

"Maar ik kan me inbeelden dat je het uiterste gaat opzoeken in alle segmenten van de koers, dus ook op medisch vlak. Maar onmiddellijk de schakeling maken naar doping, dat denk ik dan weer niet."

Ook Jan Bakelants heeft geen aanwijzingen in die richting. "Het lijkt mij dan ook ongepast om daar ook maar enige uitspraak over te doen", zegt de ex-renner.