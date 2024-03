Jan Bakelants heel kritisch voor Soudal Quick-Step: "Dat is lachwekkend"

Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel zijn er niet in geslaagd om Parijs-Nice te winnen. Vooral voor de ploeg is Jan Bakelants hard.

Met Mikel Landa werd er een nieuwe meesterknecht binnengehaald voor Remco Evenepoel. Maar de Spanjaard was niet aanwezig in Frankrijk, hij is vanaf maandag kopman in de Ronde van Catalonië.

Dat vindt Jan Bakelants al bijzonder vreemd en ook bij de volledige aanpak van de ploeg stelt hij zich vragen. Er worden nog altijd veel fouten gemaakt, vindt hij. "In al die jaren dat ze met Remco werken, is er weinig veranderd", zegt hij bij HLN.

Bakelants heeft het dan onder meer over tactische keuzes, maar ook over de omkadering voor Evenepoel en hoe ze hem voorbereid hebben op Parijs-Nice. Al beseft Bakelants dat hij streng is voor iemand die tweede werd en een rit won.

Geen confrontatie met Vingegaard

"Waarom hebben ze uiteindelijk voor Parijs-Nice gekozen? Om de Franse wegen te leren kennen? Dat is lachwekkend. Zeven procent bergop in Frankrijk is zeven procent bergop in Italië. En vijftien procent is vijftien procent."

Volgens Bakelants is Evenepoel vooral Vingegaard uit de weg gegaan en is hij niet slimmer geworden na deze Parijs-Nice. Enkel van die confrontaties met Vingegaard en Pogacar leert hij en dit was dus een gemiste kans.