Jasper Philipsen legt opvallende keuze in zijn programma haarfijn uit

Jasper Philipsen verschijnt vandaag aan de start van Nokere Koerse. Opvallend, omdat hij zaterdag ook in Milaan-Sanremo van start gaat.

Het is een opvallende keuze. Jasper Philipsen rijdt zaterdag Milaan-Sanremo, maar vertoeft op dit moment nog in ons land. En daar heeft hij een goede reden voor. De Vlam van Ham start vandaag immers ook nog in Nokere Koerse.

Vreemd kan je dit zeker noemen, want op een koers als Milaan-Sanremo wil je je toch op een rustige manier voorbereiden, terwijl dat nu wel heel erg beperkt zal zijn. “Nokere Koerse heeft de voorbije jaren aan belang gewonnen”, vertelt Philipsen aan Het Nieuwsblad.

Philipsen blij met huidig vormpeil

Onze landgenoot wil dan ook heel graag samen met zijn ploegmaten van Alpecin-Deceuninck aan de start verschijnen en nog wat extra ritme opdoen vooraleer hij naar Italië vliegt.

Op en top is Philipsen zeker nog niet, zo geeft hij ook meteen grif toe. “Ik heb nog niet mijn beste gevoel, maar ik heb de Tirreno kunnen gebruiken om naar mijn beste vorm toe te groeien. Met uitzondering van die valpartij is die wedstrijd vlot verlopen.”

Daar waar veel mensen twijfels hebben over Philipsen, heeft hij die zelf helemaal niet, zo geeft hij nog duidelijk aan. “Ik ben veel wijzer geworden over mijn vormpeil. Het gevoel dat ik nu heb is gelijkaardig met dat van twaalf maanden geleden”, besluit hij.