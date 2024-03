Nico Mattan klopt op tafel over zege van bijna 20 jaar geleden: "Blijft omstreden, maar is leuk"

Op 24 maart wordt Gent-Wevelgem gereden. Nico Mattan won er 19 jaar geleden, al wordt er over die zege nog altijd gesproken.

Nico Mattan won in 2005 Gent-Wevelgem. Vaak wordt die wedstrijd naar boven gehaald als de mooiste overwinning uit zijn carrière, maar daar denkt Mattan zelf anders over, zo laat hij weten in een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen.

“Dat is een beetje jammer, natuurlijk. Ik heb inderdaad Gent-Wevelgem 2005 gewonnen, maar ik heb ook tweemaal de proloog van Parijs-Nice gewonnen. Ik denk dat ik de enige Belg ben die Cancellara geklopt heeft in een tijdrit. Ik heb bovendien de driedaagse van De Panne gewonnen”, klinkt het.

Omstreden zege in Gent-Wevelgem

Het was een legendarische zege. Flecha reed weg en pakte vlot 200 meter. “Ik dacht dat ik enkel nog reed voor de tweede plek, tot hij in de laatste kilometer volledig stil viel. Ik zag de auto’s dichter komen en dan weet je dat dat is omdat je tegenstander aan het vertragen is.”

Over die auto’s is altijd veel te doen geweest. Voor velen reden ze veel te dicht bij Mattan. “Ik heb nooit achter de auto gereden of gestayerd. Die aankomst blijft omstreden en dat is eigenlijk wel leuk. Liever dit dan dat je met twee minuten voorsprong wint. Nu blijven de mensen er wel over babbelen.”

Voor Mattan blijft het een hele mooie overwinning, niet enkel door de omstreden finish, maar ook doordat de koers zo dicht bij hem thuis wordt gereden. “Gewonnen in mijn achtertuin. Ik woonde toen in Sint-Eloois-Winkel, op een paar kilometer van de aankomst.”