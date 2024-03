Roodhooft ziet een heel goede reden waarom Jasper Philipsen moet starten in Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen rijdt zaterdag mee in Milaan-Sanremo. Volgens zijn ploeg heeft onze landgenoot daar wel degelijk wat te zoeken.

Jasper Philipsen staat vandaag nog aan de start van Nokere Koerse, maar vliegt dan meteen naar Italië omdat hij er zondag aan de start staan van Milaan-Sanremo. Een vreemde combinatie, maar daar heeft de renner zelf de nodige uitleg voor.

De vraag die velen zich stellen is of Philipsen hoe dan ook wat te zoeken heeft in een koers als Milaan-Sanremo. Volgens sportief manager Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck moet onze landgenoot wel van de partij zijn.

Milaan-Sanremo past bij Jasper Philipsen

“Jasper heeft een lijst die hij wil afwerken”, zegt Roodhooft aan Het Laatste Nieuws. “WK, BK en klassiekers. Het mooie bij hem is dat kwaliteit en kwantiteit samenkomen.”

Voor Roodhooft is het duidelijk dat Milaan-Sanremo Philipsen ook moet liggen, ook al is dit normaal geen koers voor sprinters. “Jasper was vorig jaar vijftiende, op een halve minuut van Mathieu. Dat is niet heel ver achter. Dan mag je ambitie hebben.”

Philipsen zegt dat, ook al beweren sommigen anders, zijn vormpeil even goed is als vorig jaar. “Voor ons is het een overbodige vraag of Philipsen kan scoren in het voorjaar. Hij was vorig jaar tweede in Roubaix, dat is het antwoord dat je zoekt.”