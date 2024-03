"Sorry, maar ik ben hem niet": Lotte Kopecky komt met hilarische quote

Lotte Kopecky won vandaag Nokere Koerse. Dat deed ze met een kleine solo van een om en bij zeven kilometer.

Lotte Kopecky heeft de vijfde editie van Nokere Koerse gewonnen. Ook vorig jaar was ze al de beste in deze koers en nu volgde ze haarzelf op als winnares.

De zege van dit jaar leek enorm goed op die van vorig jaar, al reed ze nu wel in de regenboogtrui van de wereldkampioen rond. Op de kasseien was onze landgenote duidelijk de betere renster van het peloton.

Kopecky had duidelijk nog adem over na de koers. Ze verkoos Nokere Koerse boven het baanwielrennen deze week. “Het is een leuke koers met een leuk parcours en daar maken we natuurlijk graag gebruik van.”

Korte solo voor winst

Een versnelling op 7 kilometer van het einde was voldoende om de koers te winnen, al kon ze ook op 75 kilometer van de finish al vertrokken zijn.

“We wilden de koers toen al hard maken, maar ik had verwacht dat er wel anderen mee zouden gaan. Dat was duidelijk niet het geval”, gaat Kopecky verder.

Kopecky kon kiezen van de ploegleiders: doorrijden of wachten. “De ploeg gaf me vervolgens zelf de keuze, maar het was iets te vroeg. ‘Sorry, maar ik ben Pogacar niet, hé’”, was de duidelijke boodschap van de wereldkampioene aan de volgauto.