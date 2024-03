🎥 Lotte Kopecky pakt zege in Nokere Koerse, maar kwam wel ten val

Lotte Kopecky heeft Nokere Koerse voor het tweede jaar op rij gewonnen. Al kwam de wereldkampioene wel heel erg vroeg in de koers ten val.

Kopecky kwam al vrij vroeg ten val in Nokere Koerse. “Ze vielen voor mij, ik kon geen kant meer uit en lag er ook bij”, vertelde ze in het flashinterview meteen na de koers met een scheur aan de linkerschouder in haar truitje. “Maar ik hou er normaal niets aan over, misschien wat stijf vanavond”, voegde ze er nog aan toe.

SD Worx controleerde de koers en na een korte solo van een zevental kilometer kon Kopecky solo de finish bereiken. “Het was vooraf afgesproken om daar de aanval in te zetten. De wind zat goed, het was man tegen man en zo kon ik het verschil maken.”

Een twee op twee ook, met vorig jaar de link met het overlijden van haar broer. De reporter vroeg naar dat nieuwe eerbetoon, maar Kopecky gaf nog maar eens aan dat ze op die vragen helemaal niet wenst te reageren.

Kopecky besliste trouwens pas last minute om deel te nemen aan Nokere Koerse, want normaal zou ze aan de andere kant van de wereld actief geweest zijn in het baanwielrennen.