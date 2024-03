Analisten zijn het ferm oneens over Evenepoel: "Dat vergeten we bij Remco heel snel" vs "Geen verzachtende omstandigheid, maar fout van de ploeg"

Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement, won na veel machtsvertoon de slotrit en pakte ook nog de groene trui én de bolletjestrui in Parijs-Nice. Toch waren er achteraf wel wat kritische tonen te horen hier en daar. Met recht en reden?

Jan Bakelants poneerde in de krant dat het niet goed, niet flitsend genoeg was wat Remco Evenepoel in Parijs-Nice liet zien. "Ik denk dat we bij Remco snel vergeten dat een tweede plaats in Parijs-Nice ook gewoon enorm goed is", riposteerde Tom Boonen in Wielerclub Wattage meteen.

"Je moet de maatstaf van de Vuelta niet nemen. Er worden altijd wel ergens tactische fouten gemaakt, zijn prestatie blijft alles bij elkaar gewoon keigoed. Ik vind niet dat ze veel hebben laten liggen, al was de ploeg misschien nog niet top."

Ook Dirk De Wolf was formeel: "Als je tweede kan worden in Parijs-Nice en je wint er drie truien en je rijdt bijna de hele week op kop? Dan ben je aan het doorgroeien en heb je heel veel geleerd wat mij betreft. Hij is nog niet op hoogte geweest en rijdt een fantastische koers."

Niet op hoogtestage gaan is een fout van de ploeg

"Hij heeft één fout gemaakt: die drie laten rijden. Dat heeft hij zelf ook toegegeven en daaruit komt ook de winnaar, een sterke Jorgenson", aldus een zeer duidelijke Dirk De Wolf over de hele zaak. Het analistenpanel is dus wél onder de indruk van Evenepoel.

Jan Bakelants vindt het gebrek aan hoogtestage geen verzachtende omstandigheid: "Het is niet dat de anderen niet meer kunnen verbeteren omdat ze nu wel al op hoogte zijn geweest. Ik vind het eigenlijk een fout van de ploeg dat ze nog niet op hoogtestage zijn gegaan."