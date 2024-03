"Hoe is dat nu mogelijk!": eindelijk duidelijkheid over ruzie tussen Vingegaard en Van Aert in de Tour

Het wilde maar niet lukken vorig jaar in de Tour voor Wout van Aert. Onder meer in de tweede rit kwam hij bijzonder dicht bij een ritzege.

In zijn eerste vier deelnames aan de Tour had Wout van Aert telkens een rit gewonnen. Vorig jaar lukte dat dus niet. Van Aert werd twee keer tweede en twee keer derde, in de achttiende rit ging hij niet meer van start door de geboorte van zijn zoontje Jerome.

Zonder ritwinst dus. Het had echter in rit twee al raak kunnen zijn. Van Aert kwam als eerste over de streep van een groepje, maar de Fransman Victor Lafay was hen nog net voorgebleven.

Van Aert gooide uit frustratie zijn drinkbus op de grond na de meet. Ook op de bus was hij nog niet gekalmeerd en Van Aert schreeuwde het uit. "Verdomme! Hoe is dat nu mogelijk?", zien we in de documentaire 'All-in: The Trilogy' over het seizoen 2023 van Jumbo-Visma.

Van Aert wijst niet naar Vingegaard

Kopman Jonas Vingegaard was voor de buitenwereld kop van Jut omdat hij geen kopbeurt had gedaan voor Van Aert. "Ik had achter Lafay moeten gaan. I am sorry", excuseerde de Deen zich bij Van Aert.

"Ik nam Jonas niks kwalijk", verduidelijkt Van Aert achteraf. "Ik vond het jammer dat mijn teleurstelling gelinkt werd aan boosheid op hem. Ik voelde me shit door de gemiste kans."

"Ik had een zwangere vrouw thuis zitten. Ik had het gevoel dat ik zo snel mogelijk een rit moest winnen omdat ik elk moment naar huis kon worden geroepen."